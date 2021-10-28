Кабмин предложил ужесточить наказание за уничтожение лесов в результате пожара

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, уточняющий ответственность по статье УК РФ об уничтожении или повреждении лесов в результате неосторожного обращения с огнем и ужесточающий наказание за пожары, ущерб от которых превысил 10 тыс. рублей. Документ размещен в четверг в думской электронной базе данных.

Сейчас ответственность за это нарушение установлена статьей 261 УК РФ и статьей 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях, при этом в статье УК не установлен размер ущерба от возникшего пожара как критерий криминализации деяния. Из-за этого лиц, виновных в возникновении пожара, привлекают к уголовной ответственности вне зависимости от суммы ущерба, поясняют в кабмине.

При этом, как правило, подобные пожары характеризуются низовым распространением, слабой и средней интенсивностью и наносят ущерб в среднем около 8 тыс. рублей. В этой связи "предлагается определить в качестве обязательного криминообразующего признака причинение значительного ущерба, под которым будет пониматься стоимость уничтоженных или поврежденных лесных насаждений и иных насаждений..., превышающая 10 тыс. рублей", говорится в пояснительной записке.

Сейчас определения значительного ущерба в части 1 статьи 261 УК нет. В то же время законопроектом предлагается признать утратившей силу часть 2 статьи 261 УК, которая предусматривает ответственность за такие деяния, причинившие крупный ущерб (от 50 тыс. рублей), и "повысить санкцию за совершение преступления по части 1 статьи 261 УК РФ до уровня утрачивающей силу части 2 статьи 261 УК РФ".

Это означает, что наказание, предусмотренное сейчас за более тяжкие деяния (с ущербом от 50 тыс. рублей), в случае принятия законопроекта будет назначаться за менее тяжкие деяния (с ущербом от 10 тыс. рублей). Речь идет о штрафе в 300-500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за два-три года, либо обязательных работах на срок до 480 часов, либо исправительных работах на срок до двух лет, либо принудительных работах на срок до четырех лет, либо лишении свободы на срок до четырех лет.

В пакете с этим законопроектом кабмин внес в Госдуму корреспондирующие поправки в КоАП, устанавливающие, что административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, "наступает при условии, если действия лица не содержат уголовно наказуемого деяния".

В правительстве отмечают, что принятие этого пакета позволит выполнить требование пункта 8 перечня поручений президента РФ от 4 мая 2020 года о повышении ответственности граждан и должностных лиц за нарушения требований пожарной безопасности, повлекшие причинение ущерба лесным насаждениям в результате пожара.