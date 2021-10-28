ВС признал, что подростков можно помещать в СИЗО за нетяжкие преступления

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Верховный суд России признал, что подростков старше 16 лет можно помещать в СИЗО по делам о преступлениях средней тяжести, но в исключительных случаях. Об этом говорится в принятом в четверг постановлении Пленума Верховного суда РФ, которое вносит изменения в ряд постановлений пленума по уголовным делам.

В частности, пленум дополнил свое постановление от 2011 года "О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних". "В исключительных случаях, как единственно возможное в конкретных условиях с учетом обстоятельств инкриминируемого деяния и данных о личности, заключение под стражу может быть избрано в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого либо обвиняемого в совершении преступления средней тяжести (кроме несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести впервые)", - говорится в принятом в четверг дополнении.

В постановлении остались нормы о том, что "применение к несовершеннолетнему меры пресечения в виде заключения под стражу возможно лишь в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, с обязательным указанием правовых и фактических оснований такого решения", при этом "заключение под стражу до судебного разбирательства может применяться к несовершеннолетнему лишь в качестве крайней меры и в течение кратчайшего периода времени".

Заключение под стражу, согласно УПК, не допускается в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, который подозревается или обвиняется в совершении преступлений небольшой или средней тяжести впервые, а также в отношении остальных несовершеннолетних, совершивших преступления небольшой тяжести впервые.