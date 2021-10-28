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Бориса Щербакова госпитализировали с пневмонией

Жена артиста Татьяна Бронзова отметила, что тест на коронавирус оказался отрицательным
Борис Щербаков Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Борис Щербаков
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российский актер, народный артист РФ Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией, сообщила ТАСС супруга артиста, актриса Татьяна Бронзова.

"Да [госпитализировали], но ничего страшного. Пневмония. Тест [на коронавирус] отрицательный. Его лечат", - рассказала собеседница агентства.

Борис Щербаков - актер театра и кино, телеведущий. Снялся в фильмах "Шаг навстречу" (1975), "Долгие версты войны" (1975), "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Битва за Москву" (1985), "Легенда № 17" (2013) и других. Щербакову 71 год.

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Россия
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