Бориса Щербакова госпитализировали с пневмонией

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российский актер, народный артист РФ Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией, сообщила ТАСС супруга артиста, актриса Татьяна Бронзова.

"Да [госпитализировали], но ничего страшного. Пневмония. Тест [на коронавирус] отрицательный. Его лечат", - рассказала собеседница агентства.

Борис Щербаков - актер театра и кино, телеведущий. Снялся в фильмах "Шаг навстречу" (1975), "Долгие версты войны" (1975), "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Битва за Москву" (1985), "Легенда № 17" (2013) и других. Щербакову 71 год.