Всего 145 тыс. пациентов с коронавирусом прошли лечение в резервных госпиталях Москвы

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Пять резервных госпиталей для борьбы с коронавирусом работают в Москве, в них прошли лечение 145 тыс. человек. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента здравоохранения столицы Елена Хавкина во время рассмотрения проекта бюджета на 2022 год на заседании Мосгордумы.

"У нас не один резервный госпиталь в Москве. Они были созданы для того, чтобы облегчить работы специализированных стационаров и продолжать оказание плановой помощи. В Москве сегодня пять резервных госпиталей, каждый из них имеет более 100 коек, они полностью оснащены всей необходимой аппаратурой. Эти госпитали за все время пропустили через себя 145 тыс. человек", - сказала Хавкина.

Она отметила, что пока эпидемиологическая ситуация в городе напряженная, эти госпитали очень нужны и они продолжат свою работу. Все эти госпитали можно свернуть в кратчайшие сроки. "Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, это будет сделано", - подчеркнула замруководителя.

Ранее она сообщила, что основные статьи расходов бюджета Москвы - это обеспечение льготных категорий граждан бесплатными лекарствами и изделиями медицинского назначения: 50,5 млрд рублей, в том числе 4,1 млрд рублей на обеспечение лекарств на борьбу с COVID-19, оказание высокотехнологичной медицинской помощи - 13,4 млрд рублей, финансирование строительства новых объектов здравоохранения - 62,7 млрд рублей и капитального ремонта действующих медицинских организаций - 46 млрд рублей.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 795 010 случаев заражения, из них 8 440 за последние сутки. Выздоровели 1 578 057 человек, умерли 31 058.