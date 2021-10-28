Власти Севастополя расширили зону блокпостов на въезде в город

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Севастополя расширили зону, окруженную блокпостами, на въезде в город, чтобы туда попадали все населенные пункты, входящие в структуру субъекта. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель директора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

Ранее блокпосты, на которых будут проверять наличие сертификата о вакцинации с 30 октября по 7 ноября, должны были быть установлены ближе к самому Севастополю. Отрезанными от города оказывались, в частности, села Байдарской долины в Крымских горах, которые также относятся к региону.

"Учитывая сложившуюся обстановку и многочисленные обращения граждан, мы решили расширить периметр работы блокпостов. Дополнительные пункты контроля будут развернуты у нас на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта - Севастополь - мыс Сарыч, на Северной стороне будет пункт контроля в селе Андреевка и в селе Вишневое. Таким образом, граждане, проживающие во всех населенных пунктах Севастополя, будут передвигаться без ограничений", - сказал Краснокутский.

Всего, по его словам, будет развернуто семь блокпостов на автомобильных дорогах и на железнодорожном вокзале. К работе на пунктах пропуска будут привлекаться более 200 человек в сутки: сотрудники МВД, казаки и дружинники. Попасть в город можно либо при наличии сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном коронавирусе.

Краснокутский также сообщил журналистам, что в четверг откроется специальная телефонная "горячая линия", где будут отвечать на вопросы о въезде в Севастополь через блокпосты с 30 октября до 7 ноября. "Сегодня будет открыта прямая линия, <...> и операторы будут подробно рассматривать каждый вопрос, экстренный случай будет рассматриваться индивидуально", - сказал Краснокутский.

Чиновник напомнил, что нерабочие дни предназначены не для путешествий, провести их рекомендуется дома, соблюдая самоизоляцию - это должно помочь выровнять ситуацию с коронавирусом, особенно тяжелую в Севастополе в последние недели. Однако, если происходят экстренные ситуации, когда человеку нужно попасть в город, он может попытаться получить разрешение в особом порядке через специально созданный ситуационный центр, отметил замдиректора департамента.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, и в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум, превысив 300 в сутки. 11 октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.