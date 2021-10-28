В Татарстане заняты 90,5% коек для лечения пациентов с коронавирусом

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Загрузка коечного фонда, развернутого для лечения пациентов с коронавирусом в Татарстане, составляет 91%, сообщил журналистам на пресс-конференции министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

"На сегодня в республике открыты 7,5 тыс. коек для борьбы с коронавирусной инфекцией, из них на сегодня свободны 9,5%", - сообщил министр.

Главный санитарный врач республики Марина Патяшина сообщила на брифинге, чтоаболеваемость COVID-19 в Татарстане за последнюю неделю выросла на 27%.

"Эпидемиологическая ситуация в Татарстане продолжает оставаться напряженной. За последнюю неделю мы имеем рост новых случаев на 27%", - сообщила Патяшина.

Она сказала, что рост заболеваемости в регионе продолжается на протяжении шести недель и наиболее интенсивный на протяжении последних трех недель - 38%, 28% и 27% за последнюю неделю. По сравнению с прошлой неделей число заболевших увеличилось на 222 человека.

На борьбу с пандемией в Татарстане мобилизовано более 17 тыс. врачей, медработников и работников скорой медпомощи.

О ситуации с коронавирусом в регионе

На 28 октября в Татарстане зарегистрировано 30 233 случая COVID-19, за последние сутки выявлено 176 новых случаев, 53 человека госпитализировано, 123 получают лечение на дому. Выздоровело за весь период 24 985 человек, в том числе 107 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 1 497 684 человека (прирост привитых за последние сутки - 29 252), из них 1 019 541 получил вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 25 654 человека.