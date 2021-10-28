В Татарстане заболеваемость ковидом за последнюю неделю выросла на 27%

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в Татарстане за последнюю неделю выросла на 27%. Об этом журналистам на брифинге в четверг сообщила главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

"Эпидемиологическая ситуация в Татарстане продолжает оставаться напряженной. За последнюю неделю мы имеем рост новых случаев на 27%", - сообщила Патяшина.

Она сказала, что рост заболеваемости в регионе продолжается на протяжении шести недель и наиболее интенсивный на протяжении последних трех недель - 38%, 28% и 27% за последнюю неделю. По сравнению с прошлой неделей число заболевших увеличилось на 222 человека.

Ранее Минздрав республики сообщил, что в регионе занято 90,5% коечного фонда для лечения больных коронавирусной инфекцией. На борьбу с пандемией в Татарстане мобилизовано более 17 тыс. врачей, медработников и работников скорой медпомощи.

На 28 октября в Татарстане зарегистрировано 30 233 случая COVID-19, за последние сутки выявлено 176 новых случаев, 53 человека госпитализировано, 123 получают лечение на дому. Выздоровело за весь период 24 985 человек, в том числе 107 за минувшие сутки.

Всего провакцинировано 1 497 684 человека (прирост привитых за последние сутки - 29 252), из них 1 019 541 получил вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 25 654 человека.