Власти Крыма заявили, что вакцины от коронавируса в регионе достаточно

"При введении <...> ограничительных мероприятий на территории республики отмечается ажиотаж со стороны населения по вакцинации. В настоящее время республика в полном объеме обеспечена необходимым количеством доз вакцин", - сказал он.

По словам Скорупского, "принимаются все меры, чтобы минимизировать количество людей, которые стоят в очередях, максимально развернуть количество пунктов вакцинации, организовать мобильные пункты <...>, мобильные бригады для выезда на предприятия". "Также происходит привлечение студентов, волонтеров", - отметил он.

По данным Минздрава Крыма, к началу недели на территории республики действовали 127 пунктов вакцинации. Были вакцинированы первым компонентом более 590 человек или 48,7% от плана, вторым компонентом - более 527 тыс. или 43,5% от плана. Повторную вакцинацию прошли около 30 тыс. человек. Для создания популяционного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились около 95 тыс. человек, выздоровели около 80 тыс., умерли около 3 тыс. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.