Не прошедшие вакцинацию жители Калужской области старше 60 лет перейдут на удаленку

ТАСС, 28 октября. Жители Калужской области старше 60 лет, не прошедшие вакцинацию и не перенесшие коронавирус за последние полгода, перейдут на удаленный режим работы в течение четырех недель. Соответствующие постановление опубликовано в четверг на сайте правительства региона.

"Обеспечить перевод не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID-19) или не перенесших в течение последних шести месяцев указанное заболевание работников в возрасте 60 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания, на дистанционный режим работы в течение четырех недель для прохождения вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета", - говорится в постановлении.

Для прохождения вакцинации от коронавируса работникам предприятий будут предоставлять два выходных дня с сохранением зарплаты. В постановлении также отмечается, что время работы заведений общепита с 28 октября сокращается на один час - кафе и рестораны смогут работать до 23:00.

Сейчас, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено 52 415 заболевших коронавирусом, из которых 50 061 выздоровел, 839 человек умерли. Всего в настоящее время привито 342 723 человека (52,71% от плана). В регионе действует постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, под которое подпадает свыше 300 тыс. человек.