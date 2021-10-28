Военные развернут госпиталь для борьбы в ковидом в Подмосковье

МОСКВА, 28 октябрь. /ТАСС/. Минобороны России развернет специализированный госпиталь для борьбы в ковидом в Московской области по просьбе губернатора региона Андрея Воробьева, сообщили в четверг в военном ведомстве.

"По обращению главы Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье будет развернут специализированный госпиталь, для которого уже выделены врачебно-сестринские бригады, подготовленные для оказания помощи в лечении больным коронавирусной инфекцией", - сказали в Минобороны.

Всего в Московской области с начала пандемии выявлено 510 522 случая заражения коронавирусом, в том числе 2 639 - за последние сутки, выздоровели 438 947 человек, умерли 8 635. По последним данным федерального оперативного штаба, вакцинацию первым компонентом в регионе прошли более 3,7 млн человек, коллективный иммунитет составляет около 65%.