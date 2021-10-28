В Москве 30 октября воздух может прогреться до рекордных значений полувековой давности

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Теплая погода ожидает москвичей в предстоящие выходные, столбики термометров подберутся к рекорду полувековой давности: 30 октября воздух может прогреться до 14 градусов. Об этом ТАСС сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"К грядущим выходным небесная канцелярия подготовила сюрприз для жителей средней полосы России. Инициатива на синоптической карте большей части Восточной Европы уже к вечеру пятницы начнет переходить к антициклону, который с каждым днем, усиливаясь, будет расширяться по площади и застолбит свои позиции на 5 суток, - рассказал он. - Самой теплой ожидается предстоящая суббота, 30 октября. Так, например, в Москве в первый выходной уже обойдется без осадков, из-за слоистых туч выглянет солнце, под утро будет не прохладнее +5…+7, днем воздух сумеет прогреться до +12… +14, а в столичном регионе - до +10…+15, что на 7-8 градусов выше нормы и соответствует климатическим показателям конца сентября".

По его словам, столбики термометров подберутся к рекорду тепла полувековой давности, но, скорее всего, не достигнут его. В 1967 года на базовой московской метеостанции ВДНХ наблюдатели зафиксировали +14,5.

Тишковец рассказал, что, согласно метеостатистике, за последние 73 года максимальная температура воздуха в конце октября превышает отметку +10 градусов не чаще 1 раза в 9-10 лет (6 раз в прошлом столетии и 2 раза - в век глобального потепления). С учетом прогноза, 30 октября 2021 года может занять второе место в рейтинге самых теплых дней с 1948 года - с момента начала наблюдений за погодой на главной московской метеостанции, оставив позади 1957 год (+12,4) и 2013 год (+12,3) и, уступив только рекорду 54-летней давности.

"В воскресенье солнца будет больше, но из-за увеличения суточного хода температуры, станет на пару градусов свежее, ночью +3…+5, днем +10…+12. Первая половина следующей недели тоже будет сухой, показания барометров и термометров начнут медленно понижаться, но все равно температурные значения будут отставать от климатического календаря на целых 3 недели", - пообещал синоптик.