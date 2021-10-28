В Уголовном кодексе может появиться статья за уничтожение краснокнижных растений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 октября. /ТАСС/. Законодатели разработают новую статью Уголовного кодекса, которая установит ответственность за незаконную рубку редких и находящихся под угрозой исчезновения краснокнижных растений. Об этом в четверг сообщила в ходе заседания Законодательного собрания Ростовской области первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.

"Сейчас специальной ответственности за уничтожение и незаконную рубку редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенных в Красную книгу, в Уголовном кодексе нет. Предлагается выделить специальный состав", - сказала Рукавишникова. Она добавила, что законопроект сейчас находится в работе, активное участие в его подготовки принимают участие законодатели из Крыма и Севастополя.

Сенатор отметила, что ранее в адрес Совфеда поступило несколько обращений о необходимости введения уголовной ответственности за уничтожение краснокнижных растений. В частности, с данной инициативой выступили члены Южно-Российской парламентской ассоциации.

В конце февраля жители поселка Форос в Крыму пожаловались на вырубку деревьев, в том числе краснокнижных, в местном парке, который является памятником садово-паркового искусства. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что "все вопросы будут решены в пользу людей".