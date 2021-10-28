ВС упростил порядок предоставления отсрочки от наказания родителям несовершеннолетних

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Верховный суд России упростил порядок предоставления отсрочки от наказания беременным женщинам, женщинам с детьми в возрасте до 14 лет и мужчинам, в одиночку воспитывающих детей в возрасте до 14 лет. Пленум Верховного суда России в четверг внес изменения в постановление 2009 года "О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания", упростив рекомендации по рассмотрению судом вопроса о предоставлении отсрочки.

В частности, пленум ВС убрал рекомендации о том, что суду "надлежит учитывать условия жизни осужденного на свободе, его поведение в период отбывания наказания, совокупность других данных, характеризующих его до и после совершения преступления". Также из рекомендаций ушло требование учитывать мнение администрации учреждения, исполняющего наказание, об отсрочке отбывания наказания указанному осужденному.

В новом варианте разъяснений порядка принятия судом решения о предоставлении отсрочки от наказания говорится, что решая вопрос о применении отсрочки "суд учитывает характеристику и иные данные о личности, поведение в период отбывания наказания, условия жизни лица и его семьи, сведения о наличии у него жилья и необходимых условий для проживания с ребенком и другие данные". При этом суд должен располагать документом о наличии ребенка либо медицинским заключением о беременности женщины, а также иными документами, необходимыми для разрешения вопроса по существу.

Институт отсрочки исполнения приговора

Как ранее сообщила ТАСС начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова, институт применения отсрочки исполнения наказания активно развивается последние годы в России. В советские времена применялась отсрочка исполнения приговора на срок от одного года до двух лет, но она никак не была связана с наличием у осужденных несовершеннолетних детей. С 1997 года введена отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, до достижения ими восьмилетнего возраста, а с 2001 года - до достижения 14 лет. Кроме того, с 2010 года она стала предоставляться и мужчинам, являющимся единственным родителем или опекуном ребенка. Так, в 2018 году на учетах инспекций состояло 9,6 тыс. осужденных с отсрочкой отбывания наказания, среди них 600 отцов-одиночек. Сотрудники инспекций вместе с органами опеки контролируют, как исполняются материнские и отцовские обязанности: чтобы ребенок был сыт, посещал школу, поликлинику и так далее. После достижения ребенком 14 лет инспекция направляет в суд представление об освобождении от наказания либо замене более мягким. С 2010 года суд вправе по представлению инспекции принять решение об освобождении от наказания, если соблюдены условия отсрочки и истек срок, равный сроку назначенного наказания. Примерно 83% таких осужденных снимаются с учета по положительным основаниям, без направления к месту исполнения наказания.