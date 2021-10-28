В Думу внесли законопроект об оптимальном распределении пожарных по населенным пунктам РФ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в закон "О пожарной безопасности", которые призваны помочь оптимально распределить пожарных по населенным пунктам РФ. Документ размещен в четверг в думской электронной базе данных.

Предлагается дать кабмину полномочия определять перечень населенных пунктов, в которых размещаются территориальные подразделения федеральной противопожарной службы (ФПС). "В настоящее время тушение пожаров в населенных пунктах осуществляется как подразделениями ФПС, так и противопожарной службы субъектов РФ (ППС). Реализация полномочий правительства РФ позволит оптимально распределить в населенных пунктах подразделения ФПС и ППС исходя из административно-территориального принципа, с учетом экономического и производственного потенциала таких населенных пунктов, а также численности проживающего в них населения", - говорится в пояснительной записке.

Так, подразделения ФПС планируется разместить в административных центрах субъектов РФ и в других населенных пунктах в зависимости от численности населения, экономического и производственного потенциала. В городах федерального значения предлагается одновременно размещать подразделения ФПС и ППС. Подразделения ППС будут размещены в тех населенных пунктах, в которые ФПС не сможет прибыть за 10 минут для городских населенных пунктов и за 20 минут для сельских населенных пунктов.

В кабмине уточняют, что инициатива разработана в целях реализации подпункта "г" пункта 1 перечня поручений президента РФ от 3 ноября 2020 г. по вопросу разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации по тушению пожаров в населенных пунктах.