Содержание прибывших из Белоруссии нелегальных мигрантов стоит Польше $700 тыс. в месяц

ВАРШАВА, 28 октября. /ТАСС/. Содержание в Польше нелегальных мигрантов, задержанных при попытке незаконно проникнуть в страну из Белоруссии, обходится республике в около $700 тыс. в месяц. Об этом сообщила в четверг на брифинге пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская.

"Месячная стоимость содержания одного человека в центре для иностранцев составляет около 1 838 злотых ($465). В эту сумму входит и еда, и средства личной гигиены, и одежда, и переводы", - сказала она.

"В прошлом году за аналогичный период в наших центрах находились 207 человек. В этом году 1 700 человек. Год назад месячная стоимость содержания этих людей была 380 тыс. злотых (около $100 тыс.), а сейчас почти 2 млн 800 тыс. злотых в месяц (более $700 тыс.). Расходы значительно возросли", - отметила Михальская.

"В эту сумму мы не включаем зарплату сотрудников погранохраны, - подчеркнула она. - Тогда месячная стоимость содержания одного иностранца составила бы 14 тыс. злотых (более $3,5 тыс.). "Если говорить о переводах, то за весь прошлый год, переводы стоили нам 1 млн 600 тыс. злотых (около $400 тыс.). В этом году уже 2 млн 600 тыс. (около $670 тыс.). "В прошлом году счета за лечения, которые покрывает за иностранцев погранохрана, были 2 млн 900 тыс. (около $740 тыс.), а в этом году 3 млн 800 тыс. (около $970 тыс.)", - рассказала Михальская.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались около 27 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, систематически увеличивает численность помогающих охранять границу военнослужащих и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием для защиты границы.

Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусское руководство, которое, по заявлениям Варшавы, доставляет мигрантов в свою страну, а затем переправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе и попытках прорыва через нее больших групп людей.