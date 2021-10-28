Правительство Украины выделит еще $9,2 млн на борьбу с коронавирусом

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Правительство Украины увеличило финансирование программы по борьбе с коронавирусом, предусмотрев выделение дополнительных 242 млн гривен (около $9,2 млн). Об этом в четверг на заседании кабинета министров заявил его глава Денис Шмыгаль.

"Сегодня у нас в повестке дня решение о направлении дополнительных 242 млн гривен на программу противодействия коронавирусу на Украине", - сказал он. Шмыгаль уточнил, что на эти средства страна "сможет купить больше экспресс-тестов, улучшить уровень тестирования, а также завершить реализацию совместного с МБРР (Международный банк реконструкции и развития) проекта относительно инфраструктуры хранения вакцин".

Сейчас, по его словам, на Украине ежедневно прививаются от коронавируса около 250 тыс. человек. "В пунктах вакцинации находится 9 млн доз вакцин, и еще 19 млн мы получим до конца этого года. Мы полностью обеспечили страну, чтобы мог привиться каждый желающий. Наша цель остается прежней - вакцинация более половины взрослого населения до конца года", - подчеркнул он, напомнив, что пока привито от коронавируса около 30% населения.

Шмыгаль напомнил о сложной ситуации с коронавирусом в стране, отметив, что большинство регионов находятся в красной зоне карантина. Премьер также сообщил об опасной ситуации с обеспечением кислородом медицинских учреждений. "Загруженность коек с кислородом в некоторых областях уже достигает более 80%. Каждый день мы делаем все, чтобы увеличить количество коек и поставки кислорода", - заявил он.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что запаса кислорода в больницах страны хватит на один-два дня.

По данным Минздрава, число новых случаев заражения коронавирусом на Украине за минувшие сутки составило 26 071, что является рекордным показателем за время пандемии. За сутки госпитализированы 5 366 человек, 576 скончались от осложнений. За прошедшие 24 часа также обновлен рекорд по числу вакцинированных - привиты почти 292 тыс. человек. Всего за время пандемии на Украине зафиксировано более 2,85 млн случаев коронавируса, 66 204 человека скончались.