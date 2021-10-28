Темпы вакцинации против коронавируса выросли за неделю на Ставрополье в 1,8 раз

СТАВРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Темпы вакцинации против коронавируса увеличились в Ставропольском крае в 1,8 раз за неделю с момента введения обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. Об этом сообщил журналистам в четверг первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов.

В крае принято решение о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача региона, это люди в возрасте 60 лет и старше, медики и работники санаторно-курортной отрасли, работники образовательных организаций, учреждений соцобслуживания и соцзащиты, сотрудники МФЦ, правоохранительных органов, призывники, госслужащие и так далее.

"Мы видим эффект от того, что действует постановление. <…> Если говорить об относительных показателях, число вакцинированных за прошедшую неделю увеличилось более чем в 1,8 раз. Если до этого показатель темпов вакцинации был 141 на 100 тыс. человек, то сегодня он превышает 250 на 100 тыс. человек. Неделя предыдущая - первым компонентом вакцинировались чуть больше 15 тыс. человек, за неделю с момента действия постановления - более 26 тыс. человек", - сказал он.

Литвинов отметил, что дефицита вакцины в регионе нет. В крае есть запас 268 тыс. доз первого компонента вакцины и 192 тыс. доз второго компонента. "Все идет очень организованно, в зависимости от темпа вакцинации коррелируется темп поставок вакцины, мы на постоянной связи с коллегами, с вакциной проблем нет абсолютно", - отметил Литвинов.

В Ставропольском крае работают 145 прививочных пунктов в 41 медицинской организации, 10 пунктов работают круглосуточно. Также в регионе работают 134 мобильные бригады, которые выезжают для проведения вакцинации в отдаленные населенные пункты.