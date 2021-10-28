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Пандемия COVID-19

В Армавире ввели систему допуска взрослых в детские сады по QR-коду

Власти города приняли такое решение в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Власти Армавира ввели систему допуска по QR-коду в детские и другие муниципальные учреждения для взрослых, сообщает пресс-служба администрации города в четверг.

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"В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в городе администрацией Армавира на основании заключения санитарно-эпидемиологической комиссии было принято решение ограничить доступ на территорию детских садов, а также других муниципальных учреждений лиц без QR-кода о прививке от коронавируса", - говорится в сообщении.

По состоянию на четверг в Краснодарском крае выявлено 272 случая заражения COVID-19 за сутки - это максимум за все время пандемии. Всего в регионе подтвердили 80 702 случая коронавируса, 58 118 человек выздоровели, 7 257 пациентов спасти не удалось, в тяжелом состоянии на ИВЛ 114 жителей, на ЭКМО - 7.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание оперативного штаба региона, по итогам которого были приняты новые ограничения.

Посещение массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в Краснодарском крае на данный момент возможно только вакцинированными или переболевшими COVID-19 совершеннолетними жителями, вводится система допуска по QR-кодам из личного кабинета портала госуслуг.

Проведение детских массовых спортивных и культурных мероприятий приостанавливается. Такие меры будут действовать до 1 декабря. В Краснодарском крае действует режим "Повышенная готовность".

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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