Белоруссии известно о 400 живых эсэсовцах, убивавших жителей республики в годы войны

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Белоруссия располагает данными, что в 17 государствах проживают более 400 эсэсовцев, принимавших участие в истреблении белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил журналистам в четверг генеральный прокурор республики Андрей Швед по итогам рабочей встречи с российским коллегой Игорем Красновым.

"На сегодняшний день речь идет о более чем 400 живых эсэсовцах, которые непосредственно на территории Беларуси убивали людей в период Великой Отечественной войны. Мы ставим вопрос перед правоохранительными органами минимум 17 государств, чтобы эти люди понесли наказание за совершенные преступления", - сказал он.

Швед сообщил, что в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко руководители генпрокуратур Белоруссии и РФ детально доложили о совместных мерах и мероприятиях по расследованию заведенного в Белоруссии дела о геноциде. "Мы видим, что в этом направлении в ближайшее время будет еще больше результатов. Это работа с архивными документами. Значительный объем информации, который связан с документированием преступных действий, в том числе живых нацистов, хранятся в архивах Российской Федерации", - сказал генпрокурор.

"Для нас сегодня очень важно получить еще больше доказательств, конкретных, предметных, чтобы предъявить эти доказательства этим злодеям наряду с теми доказательствами, которые мы получаем в Беларуси в ходе расследования уголовного дела о геноциде", - отметил Швед.

По его словам, российские коллеги предоставляют белорусским информацию о местонахождении некоторых нацистов. "Это благодаря им мы эту информацию получили, проверили и удостоверились, что эти злодеи проживают [в 17 государствах]. <...> Мы изучаем опыт российских коллег в расследовании подобного рода дел, и они в свою очередь учитывают те результаты, которые мы получаем в Беларуси", - добавил он.

В апреле 2021 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Ведомство планирует поставить в рамках международных договоров вопрос о выдаче ряда преступников, которые еще живы, и уже запросила у России, Германии и других стран правовую помощь в расследовании этого дела. Литва и Латвия отказали в оказании помощи. Россия ранее выразила готовность оказать содействие.