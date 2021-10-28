Верховный суд объяснил, кто вправе ставить вопрос об освобождении тяжелобольных осужденных

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Не только осужденный, но и администрация исправительного учреждения вправе ставить перед судом вопрос об освобождении от наказания лица, имеющего тяжкое заболевание, препятствующего исполнению наказания. Это разъяснил Пленум Верховного суда РФ, дополнив в четверг постановление "О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания".

Если ранее в нем говорилось лишь о рассмотрении ходатайства самого осужденного, то в новом варианте пленум привел возможность подачи такого ходатайства также от его законного представителя или адвоката либо представления начальника учреждения или органа, исполняющего наказание.

"При рассмотрении ходатайства или представления суду следует учитывать, что положения статьи 81 УК РФ не препятствуют освобождению от наказания по болезни, например в связи с тем, что лицо отбыло незначительную часть назначенного ему наказания либо отрицательно характеризуется администрацией исправительного учреждения, или не имеет поощрений за время отбывания наказания, либо у него отсутствует постоянное место жительства или социальные связи", - пояснил пленум.

При рассмотрении вопроса об освобождении от наказания ввиду наличия тяжелого заболевания суд оценивает заключение врачебной комиссии медицинской организации уголовно-исполнительной системы России. При этом, согласно позиции пленума, определяющее значение имеет установление судом наличия у осужденного тяжелой болезни, препятствующей отбыванию им назначенного наказания.

Как ранее сообщили во ФСИН России, в 2015 году из-за тяжелых заболеваний суды освободили от наказания 1 105 человек, в 2017 году - 2 341. В 2018 году из 4 202 осужденных, чьи ходатайства были поданы в суды для освобождения в связи с тяжелыми заболеваниями, освобождены 2 438 человек (58%).