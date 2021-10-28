В Татарстане с 30 октября введут обязательную самоизоляцию для лиц старше 60 лет

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Обязательную самоизоляцию для лиц старше 60 лет, не вакцинированных от коронавируса, вводят с 30 октября в Татарстане. Об этом сообщила в четверг заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева, отметив, что данная мера будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.

"С 30 октября 2021 года в дополнение к имеющимся уже ограничительным мерам вводится обязательная самоизоляция для граждан в возрасте старше 60 лет, которые не вакцинированы или не переболели в течение последнего полугодия", - сказала Фазлеева.

До этого самоизоляция касалась лиц старше 65 лет.

По состоянию на 28 октября в Татарстане зарегистрировано 30 233 случая COVID-19, за последние сутки выявлено 176 новых случаев, 53 человека госпитализировано, 123 получают лечение на дому. Выздоровели за весь период 24 985 человек, в том числе 107 за минувшие сутки. Всего провакцинированы 1 497 684 человека (прирост привитых за последние сутки - 29 252), из них 1 019 541 получил вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли 25 654 человека.