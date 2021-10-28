В Калининградской области до 7 ноября отменили дневные рейсы пригородных поездов

КАЛИНИНГРАД, 28 октября. /ТАСС/. Калининградская железная дорога (КЖД, входит в РЖД) объявила об отмене дневных рейсов пригородных поездов на приморских направлениях в период нерабочих дней, введенных в области с четверга. Об этом сообщила в четверг пресс-служба магистрали.

"В соответствии с заявкой правительства области на период введенных в регионе нерабочих дней, с 29 октября по 7 ноября, в расписание пригородных поездов на приморских направлениях вносятся изменения. Курсировать будут только утренние и вечерние поезда", - говорится в сообщении пресс-службы.

Поезда будут курсировать в утренние и вечерние часы из Калининграда в Зеленоградск, Светлогорск и Балтийск, расположенные на побережье Балтийского моря. Утренние и вечерние рельсобусы из Гурьевска, Советска, Черняховска, Мамоново, Багратионовска в областной центр, а также поезда внутригородских маршрутов будут курсировать 29 октября, 1, 2 и 3 ноября по расписанию рабочего дня; 30 и 31 октября, 4, 5, 6 и 7 ноября - по расписанию выходного и праздничного дня, уточняется в сообщении пресс-службы.

Нерабочие дни введены в Калининградской области с учетом сложной эпидемической ситуации с распространением нового коронавируса, чтобы ограничить количество контактов между людьми и препятствовать распространению инфекции, отметили в региональном правительстве. С 28 октября по 7 ноября не будут работать предприятия и организации, за исключением тех, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, чья деятельность не может быть прекращена в соответствии с указом президента РФ.

Ограничения

С 28 октября по 7 ноября в области, в частности, приостанавливается доступ посетителей на предприятия общепита - они могут продолжать оказывать услуги в форматах "торговля навынос" и "доставка". Не будут работать торговые центры и магазины непродовольственных товаров. Это ограничение не касается магазинов, торгующих продуктами питания, детскими товарами, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также зоомагазинов.

Заселение в гостиницы осуществляется исключительно по QR-коду, который подтверждает прохождение вакцинации или перенесенный COVID-19 за последние шесть месяцев, либо по ПЦР-тесту, проведенному не ранее чем за 72 часа до заселения. Рестораны, расположенные в гостиницах, обслуживают только постояльцев.

В школах с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы. Приостанавливается работа детских садов за исключением дежурных групп для детей, чьи родители трудятся на продолжающих работу предприятиях. Учреждения среднего специального образования переходят на дистанционный формат обучения. Организации, оказывающие услуги дополнительного образования, а также спортивной подготовки приостанавливают деятельность. До 7 ноября приостановлена плановая первичная медико-санитарная и специализированная медицинская помощь, в том числе стационарная.