Число заболевших COVID-19 детей в Москве в новую волну пандемии выросло в 2-3 раза

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Число заболевших ковидом детей в Москве в новую волну пандемии значительно выросло по сравнению с предыдущей, их практически в 2-3 раза больше, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Борьба с пандемией не утихает уже полтора года. Сегодня количество заболеваний и госпитализаций в Москве находится практически на пике цифр, которые мы наблюдали в предыдущие волны. К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в 2-3 раза больше. Количество госпитализаций еще больше, и это требует выработки новых подходов к лечению для детей", - отметил мэр.

Собянин в четверг обсудил с врачами новые алгоритмы лечения COVID-19 у детей из групп высокого риска. Как отметил главный внештатный детский специалист-нефролог, главный врач детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой Исмаил Османов, в Москве за период пандемии диагноз "новая коронавирусная инфекция" был поставлен более чем 190 тысячам детей, из них 5% проходили лечение в стационарах. По его словам, увеличивается число пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания, также чаще стали болеть дети грудного и младшего возраста.

"Отдельный контроль необходим для детей из группы высокого риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции, в связи с имеющимися у них сопутствующими заболеваниями <...>. Действующие методические рекомендации по лечению детей актуализированы, и мы начинаем по ним работать. В частности, применять ряд инновационных препаратов: моноклональные вируснейтрализующие антитела и антиковидный иммуноглобулин для детей с рисками тяжелого течения заболевания", - сказал Османов. Он сказал, что уже есть первый опыт лечения этими препаратами, и он положительный.

"То есть речь идет о детях с серьезными хроническими заболеваниями, и вы видите, что неприменение новых лекарственных препаратов и новых методик может привести к летальному исходу", - сказал Собянин. Османов подтвердил, что это так. "Коронавирусная инфекция у этих детей протекает значительно тяжелее, и способствует этому, в том числе, прогрессирование основного заболевания", - сказал Османов.

Новый алгоритм лечения

По итогам заседания Клинический комитет одобрил новый алгоритм наблюдения и лечения детей с COVID-19 из групп высокого риска, а также применение инновационных препаратов: моноклональных вируснейтрализующих антител и антиковидного иммуноглобулина человека. Такие схемы лечения будут применяться у детей в России впервые. В соответствии с новым алгоритмом к группе риска по тяжелому течению COVID-19 будут отнесены дети, страдающие такими сопутствующими заболеваниями как первичный иммунодефицит, онкологические и гематологические заболевания, сахарный диабет, тяжелое поражение почек, сердца и легких.

Инфраструктуру лечения и наблюдения этих пациентов образуют детский дистанционный консультативный центр, созданный в структуре телемедицинского центра, а также стационар кратковременного пребывания ДГКБ им. Башляевой. Выявление пациентов из группы высокого риска будет осуществляться с помощью единой цифровой платформы, анализирующей данные электронной медицинской карты. Далее врачи-педиатры Детского дистанционного консультативного центра свяжутся с родителями заболевших детей, проходящих лечение от COVID-19 дома, возьмут их под наблюдение и в случае необходимости направят на обследование и лечение в стационар кратковременного пребывания ДГКБ им. Башляевой. Пребывание в стационаре займет всего несколько часов. Транспортировка детей в больницу и обратно будет осуществляться специальным автотранспортом.

В стационаре ребенка вместе с мамой или папой разместят в одном из 10 мельцеровских боксов, обеспечивающих полную изоляцию пациента. В программу обследования войдут анализы крови и мочи, компьютерная томография, ЭКГ и другие необходимые обследования. По результатам обследования врачи могут предложить пройти лечение инновационными препаратами из группы вируснейтрализующих моноклональных антител и специальным антиковидным иммуноглобулином человека.

Указанные препараты вводятся однократно внутривенно при помощи капельницы и действуют аналогично антителам, которые организм самостоятельно вырабатывает для борьбы с инфекцией.

Эти лекарства помогут организму быстрее бороться с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в то время, когда свои собственные антитела только начинают вырабатываться.

После проведенного лечения ежедневно на протяжении двух недель врачи-педиатры Детского дистанционного консультативного центра будут связываться с родителями ребенка с целью контроля его состояния.

На третий, седьмой и одиннадцатый дни пациентам проведут ПЦР, ИФА и другие лабораторные исследования, чтобы оценить эффективность терапии, отследить формирование собственного иммунитета, а также принять своевременные решения о дальнейшей тактике лечения.