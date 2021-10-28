Врачи телемедцентра в Москве провели более 2,3 млн консультаций с марта 2020 года

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Более 2,3 млн консультаций было проведено специалистами телемедицинского центра в Москве с момента его создания в марте 2020 года. Об этом сообщила заместитель руководителя департамента здравоохранения столицы Елена Хавкина во время рассмотрения проекта бюджета на 2022 год на заседании Мосгордумы в четверг.

"Организация телемедицинского центра изначально была вынужденной мерой, но он показал себя очень хорошо. Этот телемедцентр позволил снизить нагрузку на амбулаторно-клинические заведения. Он начал работу в марте 2020 года, в среднем один врач проводил 50-60 консультаций с пациентами за смену. На сегодняшний день более 2,3 млн консультаций проведено", - сказала Хавкина.

Она отметила, что власти Москвы планируют и дальше использовать возможности телемедицинского центра. В 2022 году в бюджете на его содержание заложено 593 млн рублей.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что телемедицинский центр был создан в рекордно короткие сроки и благодаря интеграции телемедицинских технологий с единой цифровой платформой здравоохранения и стал одним из важнейших элементов борьбы с коронавирусной инфекцией. Его главной задачей стал врачебный контроль за состоянием пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому. Затем телемедицинские технологии начали применяться и для мониторинга состояния здоровья участников исследования вакцины от COVID-19. За год его работы было проведено более 1 млн консультаций.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 795 010 случаев заражения, из них 8 440 - за последние сутки. Выздоровели 1 578 057 человек, умерли 31 058. По последним данным федерального оперативного штаба, вакцинацию первым компонентом в столице прошли 5 330 629 человек, коллективный иммунитет составляет 61,7%.