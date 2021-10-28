На Ставрополье дополнительно развернут более 200 ковидных коек в ближайшие дни

СТАВРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Более 200 мест для оказания помощи пациентам с коронавирусом развернут дополнительно на Ставрополье до конца октября 2021 года, сообщил журналистам в четверг первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов. Общее число ковидных коек в регионе в итоге превысит 5 тыс.

"Из 4 862 развернутых инфекционных коек свободно 7,6%, из них реанимационных коек свободно чуть более 5%. <…> На этой неделе мы развернем дополнительные койки на базе краевой клинической больницы, порядка 110 коек. Проводим работу по увеличению числа коек в краевом лечебно-реабилитационном центре, дополнительно будет возможность развернуть 100 коек, в том числе реанимационные койки", - сказал он.

Больше всего инфекционные койки на Ставрополье заняты в крупных городах края - Ставрополе и городах Кавказских Минеральных Вод. "У нас более 71% развернутых коек снабжены кислородом, это хороший показатель, но мы должны понимать, что ресурсы системы не бесконечны, нужно и обратное действие со стороны жителей - прийти на вакцинацию", - отметил Литвинов.

С начала пандемии на Ставрополье зафиксировано 95 607 случаев заражения коронавирусом, из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 884 человека. Лечение в стационаре получают 4 513 пациентов, из них в тяжелом состоянии - 438 человек.