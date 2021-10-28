В Крыму обязали граждан старше 60 лет соблюдать самоизоляцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому жители региона старше 60 лет, а также имеющие хронические заболевания, с 30 октября обязаны не покидать места проживания за исключением ряда случаев. Документ опубликован в четверг на сайте правительства региона.

"С 30 октября 2021 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении [№] 14 к настоящему указу, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов", - говорится в тексте указа.

Руководителям ряда крымских предприятий и организаций предписано перевести возрастных сотрудников на дистанционную работу. При этом сотрудники, прошедшие вакцинацию, чье присутствие на рабочем месте необходимо для обеспечения непрерывности производственного процесса, могут привлекаться к работе.

Кроме того, с 30 октября, согласно документу, на территории региона приостановят действие права льготного проезда для граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились около 95 тыс. человек, выздоровели около 80 тыс., умерли около 3 тыс. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.