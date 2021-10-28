В Пятигорске до конца года восстановят мемориал Воинской Славы

ПЯТИГОРСК, 28 октября. /ТАСС/. Реконструированный мемориал Воинской Славы откроют на территории Комсомольского парка в Пятигорске Ставропольского края 11 января 2022 года, в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе городской администрации.

"В Пятигорске завершаются работы по восстановлению мемориала Воинской Славы на территории Комсомольского парка. Следующий этап - ремонт помещения музея. Работы планируется завершить до конца года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем здесь будет открыт филиал Центра военно-патриотического воспитания молодежи Пятигорска. Накануне этот вопрос был проработан с директором центра Игорем Ткаченко - оценили темп работ, обсудили экспозицию, которая будет представлена в музее.

"В прошлом году мы приступили к реализации этого проекта. Путь от разработки документации, определения источников финансирования до окончания работ пройден. 11 января 2022 года, в день освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков, мы торжественно откроем реконструированный Воинский мемориал и музей", - приводятся в сообщении слова главы курорта Дмитрия Ворошилова.