В Саратове привлекли к ответственности людей, которые устроили фейерверк у главка полиции

ТАСС, 28 октября. Сотрудники полиции привлекли к ответственности молодых людей, которые заблокировали дорогу и устроили фейерверк по улице Соколовая в Саратове, чем мешали другим участникам дорожного движения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России Саратовской области.

Сообщение о том, что группа неизвестных перекрыла движение на улице Соколовая гора в Саратове поступило в полицию 24 октября. "В ходе проверки граждане, причастные к совершению данного правонарушения, были установлены и доставлены в территориальный отдел полиции", - сказали в главке.

Мужчины в возрасте от 18 до 23 лет пояснили, что отмечали день рождения. "В процессе празднования один из них позвал всех на улицу, где сделал своей девушке предложение руки и сердца. При этом несколько участников компании перекрыли проезжую часть, создав помеху для других автомобилистов, а один из них запустил фейерверк", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время в отношении молодого человека, который использовал пиротехнику, составлен административный протокол по ст. 1.1 закона Саратовской области № 104 ("Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время суток"), ему грозит штраф в размере до 2 тыс. рублей. В отношении 23-летнего инициатора мероприятия составлен административный материал по ст. 12.30 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф до 1,5 тыс. рублей.

Также сотрудники полиции привлекли к ответственности троих водителей за нарушение статьи 12.19 КоАП РФ ("Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств"), им может грозить штраф до 5 тыс. рублей. В данный момент их машины помещены на специализированную автостоянку.

Ранее в сети появилось видео, на котором группа выходцев с Кавказа на машинах заблокировали улицу у здания главного управления МВД в Саратове, устроила там стрельбу и фаер-шоу. Другие водители были вынуждены объезжать их по тротуару.