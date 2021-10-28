Власти Ленобласти рассматривают идею создания музея Зимней войны в Выборге

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области в следующем году смогут приступить к созданию музея, посвященного Зимней войне, если идея будет поддержана со стороны федерального центра. Об этом сообщил вице-губернатор региона Владимир Цой в четверг на заседании попечительского совета РВИО.

"Идея по созданию единого музея, посвященного этому (советско-финляндской войне - прим. ТАСС), витает в воздухе. Готов ее поддержать. У нас есть несколько неиспользованных объектов на территории Выборга, которые принадлежат Министерству обороны, мы готовы их принять, чтобы создать там музей, посвященный именно зимней войне", - сказал Цой.

Он добавил, что региональные власти готовы будут приступить к реализации этой идеи уже в следующем году, если она будет поддержана на федеральном уровне, в том числе Минобороны.

Советско-финляндская война 1939-1940 годов известна также как Зимняя война. Ее причиной войны стал ряд взаимных территориальных и дипломатических претензий после объявления Финляндией независимости (до революции 1917 года страна входила в состав Российской империи).