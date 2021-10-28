В гражданском обороте в России находится более 230 тыс. упаковок иммуноглобулина

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Более 230 тыс. упаковок препарата "Иммуноглобулин человека нормальный" (ИЧН) как российского производства, так и зарубежного находится в гражданском обороте в России. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные фонда "Подсолнух" сообщила, что в России наблюдается иммуноглобулиновый кризис, из-за которого около 2 тыс. человек не могут получать жизненно необходимую лекарственную терапию. По данным газеты, проблемы возникли с препаратом "Иммуноглобулин человека нормальный". Фонд провел опрос, согласно которому 68% пациентов не получают положенное им лекарство.

"По данным федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов на 28 октября 2021 года, в гражданском обороте на территории Российской Федерации находится 188 045 упаковок (из них 55 021 упаковка в медицинских организациях) лекарственного препарата "Иммуноглобулин человека нормальный" отечественного производства и 45 420 упаковок (из них 8 174 упаковки в медицинских организациях) лекарственного препарата "Иммуноглобулин человека нормальный" зарубежного производства", - говорится в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что наличие на рынке необходимых лекарственных препаратов находится на контроле Росздравнадзора и Минздрава России.

В России "Иммуноглобулин человека нормальный" зарегистрирован 20 производителями. Доля отечественных препаратов в объеме продаж соответствующего международного непатентованного наименования по итогам 2020 года составила 51% в натуральном выражении и 15% в стоимостном. В первом квартале 2021 года доля отечественных препаратов ИЧН выросла до 59% в натуральном выражении и до 21% в стоимостном. Объем производства ИЧН по итогам 2020 года увеличился на 15% к 2019 году, по итогам первого квартала 2021 года - на 62% к аналогичному периоду 2020 года, рассказали в министерстве.