В Омске будут развивать троллейбусную сеть для снижения нагрузки на экологию

ОМСК, 28 октября. /ТАСС/. Власти Омской области проложат в новых жилых кварталах, которые построят крупные застройщики "Эталон" и "Брусника", троллейбусную сеть и закупят для новых маршрутов 49 троллейбусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Это позволит снизить нагрузку на экологию, на проблему с которой в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловались жители города.

"Реализация проекта обеспечит пассажирское сообщение с новыми жилыми районами и, что важно, снизит экологическую нагрузку за счет замены существующих автобусов с двигателями внутреннего сгорания на электротранспорт", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Буркова.

Финансирование проекта будет осуществлено за счет инфраструктурного бюджетного кредита в размере 3,9 млрд рублей, который в четверг региону одобрила правительственная комиссия по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. За счет полученных средств будет обустроено 10,6 км контактной троллейбусной сети, построено две тяговых подстанции, реконструировано троллейбусное депо, на территории застройки будет развита улично-дорожная сеть протяженностью 13,5 км. Также планируется приобрести 49 троллейбусов для новых маршрутов.

В правительстве Омской области отметили, что компании "Эталон" и "Брусника" построят в Омске два микрорайона, где будет сдано в эксплуатацию 1,3 млн кв. метров жилья. Общий объем инвестиций составляет около 110 млрд рублей. В рамках социального партнерства застройщики передадут властям часть квартир для обеспечения жилплощадью детей-сирот, обманутых дольщиков и жителей аварийного и ветхого жилья.

В конце августа вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе рабочей поездки в Омск отметила, что регионы Сибири, на инфраструктурные кредиты которым выделяется до 2024 года 51 млрд рублей, выбрали для финансирования конкретные инвестиционные проекты только на 24% от высвобождаемой за счет программы суммы. Вице-премьер поручила завершить работу по отбору инвестиционных проектов на оставшиеся средства до 1 декабря 2021 года.