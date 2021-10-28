В Госдуму внесли законопроект о праве регионов инициировать создание НОЦ

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, закрепляющий на законодательном уровне возможность субъектов РФ инициировать создание научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Соответствующая информация содержится в электронной базе данных Думы.

Согласно законопроекту субъект РФ может инициировать создание научно-образовательных центров мирового уровня, представляющих собой объединение без образования юридического лица научных организаций и (или) федеральных вузов с организациями, действующими в реальном секторе экономики. При этом таким центрам будет оказываться государственная поддержка "путем предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета". Порядок их предоставления определит правительство РФ.

Один из авторов инициативы, глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова напомнила, что указом президента РФ от 7 мая 2018 года в рамках реализации национального проекта "Наука" предусмотрено создание к 2024 году не менее 15 НОЦ мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций, их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики. Сенатор отметила, что данный инструмент кооперации науки, образования и бизнеса оказался настолько востребованным регионами, что уже в текущем году завершено создание сети из 15 НОЦ, объединяющих 35 субъектов РФ.

"Анализ первых результатов деятельности НОЦ показал высокую эффективность такого института. Все это делает целесообразным закрепление на законодательном уровне вопросов, касающихся НОЦ", - сказала Гумерова журналистам, комментируя внесенный законопроект.

По ее словам, инициатива позволит привлечь больше субъектов РФ к оказанию поддержки "при реализации портфеля практико-ориентированных научно-технологических проектов, разрабатываемых в зависимости от особенностей и конкретных потребностей регионов, [позволит] трансформировать экономику субъектов РФ посредством изменения структуры валового регионального продукта, роста численности занятых в новых растущих секторах, увеличения доли рынка продуктов и услуг".

"НОЦ станут драйверами не только научно-технологического развития страны, но и эффективными инструментами регионального развития", - подчеркнула глава комитета СФ.