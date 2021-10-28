Власти ХМАО в 2022 году запустят проект по повышению уровня знаний школьников

ТАСС, 28 октября. Проект социального воздействия, направленный на повышение уровня знаний и успеваемости школьников, запустят в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в 2022 году. Об этом сообщил в четверг директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

"Подготовились к запуску очень масштабного комплексного проекта, аналогов которому пока что нет. <...> Проект уже полностью проработан досконально, включая методологии проведения и методологии подсчета индексов и определенных показателей на выходе. <...> Сейчас мы ведем переговоры с потенциальным инвестором и планируем запускаться в 2022 году на четыре года. Соответственно, в конце 2025 года мы планируем подвести итоги", - сказал он в ходе круглого стола "Проекты социального воздействия: потенциал для развития инноваций социальной сферы в регионах".

По словам директора департамента, проект будет направлен на повышение результатов обучения школьников шестых-восьмых классов по русскому языку и математике в школах со стабильно низкими результатами, по естественнонаучным предметам, таким как химия, физика и биология, а также развитие 4К-компетенций (креативности, критического мышления, кооперации и коммуникации) у учащихся 5 классов. Участие в нем примут школьники как с низкими, так и с высокими образовательными результатами. "Дифференцированы школы в зависимости от того, какие результаты они имеют уже на старте и каким образом они будут заходить в проект. То есть, кто-то будет работать исключительно по первому направлению, кто-то - исключительно по второму, кто-то - и по первому и по второму. По третьему направлению мы будем работать со всеми обучающимися", - сообщил он.

Как отметил Дренин, проект будет реализован в 13 школах Нефтеюганского района ХМАО и охватит порядка 5 тыс. обучающихся и около 400 педагогов. "Фактически мы видим здесь (в Нефтеюганском районе - прим. ТАСС) мини-модель автономного округа, системы образования, поскольку по завершении этого проекта мы планируем его транслировать и применять на территории других муниципальных образований, либо всей системы в целом, если это будет возможно", - добавил директор департамента.

О проекте

Проект социального воздействия представляет собой многосторонний контракт между государством, инвестором (организатором) и исполнителем социальной услуги, где оплата осуществляется только после достижения социального эффекта. ВЭБ.РФ выполняет функцию оператора проектов социального воздействия в рамках их пилотной апробации до 2024 года.

Первый в мире подобный проект с использованием инструмента облигаций социального воздействия (Social impact bonds, SIB) был запущен в 2010 году в Великобритании. Инструмент привлечения финансирования в проекты социального воздействия в России несколько отличается от мировой практики: сам инструмент выпуска облигаций не используется, но сохраняется подход отложенного обязательства государства.