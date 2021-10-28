В Ингушетии для 18 сельских школ закупили новые автобусы

МАГАС, 28 октября. /ТАСС/. Власти Ингушетии на федеральные средства закупили 18 новых школьных автобусов для сельских общеобразовательных организаций. Церемония вручения ключей от транспорта директорам школ прошла в Магасе на площади перед башней Согласия, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"На федеральные средства были закуплены и отправились по учебным заведениям Ингушетии 6 УАЗов, 10 ГАЗов и 2 ПАЗа. Торжественная церемония передачи ключей главой региона Махмуд-Али Калиматовым от новых автобусов директорам школ и представителям районных властей состоялась на площади перед башней Согласия", - говорится в сообщении.

Как сообщается, во время вручения ключей Калиматов отметил, что главная задача республиканских властей - создать равные условия для получения образования всеми детьми, независимо от места жительства, материального положения семьи, здоровья и любых других возможностей ребенка.

"В январе текущего года наши школы получили 12 автобусов. Сегодня мы вручаем ключи еще от 18 единиц транспорта. Новые машины получат в основном сельские школы. Отмечу, что поставленные автобусы укомплектованы необходимым оборудованием, соответствуют всем требованиям к перевозке детей. В результате мы серьезно укрепим школьные маршруты. А главное - дети будут ездить за знаниями с комфортом и в безопасности", - передает пресс-служба слова главы республики.

В пресс-службе добавили, что автобусы переданы также в школы, расположенные в горном районе республики и отдаленных селах.