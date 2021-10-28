В Думу внесли проект о праве духовных учреждений образования готовить кадры в аспирантуре

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, позволяющий духовным образовательным организациям реализовывать программы подготовки кадров в аспирантуре. Соответствующая информация содержится в электронной думской базе данных.

Как пояснила один из авторов законопроекта, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, документ подготовлен в целях приведения ряда норм в соответствие с действующим законодательством РФ.

Сенатор отметила, что с 1 сентября 2021 года обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в соответствии с федеральными государственными требованиями. В свою очередь программы аспирантуры по направлению подготовки "Теология" также реализовывались духовными образовательными организациями.

"Вместе с тем действующая редакция статьи 19 федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях" и статьи 87 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" не позволяет духовным образовательным организациям продолжить реализовывать программы аспирантуры. Это положение будет изменено", - сказала Гумерова.

Кроме того, документ вносит изменения в статьи 34 и 95 закона об образовании с тем, чтобы привести их в соответствие с изменениями в законодательстве о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ. Из закона об образовании с 1 марта 2022 года исключается процедура приостановления государственной аккредитации образовательной деятельности, а также предусматривается бессрочное действие свидетельства о государственной аккредитации.