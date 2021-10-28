Эксперт: запуск "Союза" с хохломской росписью поможет популяризировать нижегородские НХП

ТАСС, 28 октября. Запуск в космос ракеты-носителя "Союз", украшенной хохломской росписью и символикой 800-летия Нижнего Новгорода, поможет популяризировать народные промыслы Нижегородской области. Такое мнение ТАСС высказал директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Как сообщал ТАСС, ракета-носитель "Союз-2.1а" утром стартовала с площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур. Грузовой корабль "Прогресс МС-18" отделился от третьей ступени ракеты-носителя, его полет к Международной космической станции (МКС) пройдет по двухсуточной схеме, стыковка с российским сегментом станции намечена на 04:34 мск 30 октября.

"В этом году Нижегородская область стала одной из главных туристических точек притяжения. Конечно, основными факторами стали обновление Нижнего Новгорода к юбилею и организация серии мероприятий для самых разных аудиторий. Важно продолжать работу в этом направлении. И в этой связи запуск ракеты-носителя, украшенной хохломой и символикой 800-летия [Нижнего Новгорода], уверен, способствует популяризации традиционных народных промыслов нашего региона и расширяет границы празднования юбилея", - сообщил Яковлев.

Нижегородская область занимает лидирующую позицию среди регионов России по числу сохраненных народных художественных промыслов (НХП). Более 20 предприятий, работающих в этой сфере, относятся к значимым. В регионе существует 27 мест традиционного бытования НХП.

Сейчас у хохломской росписи фактически два центра и оба находятся на территории Нижегородской области. Первый - город Семенов, где располагается известная фабрика "Хохломская роспись", второй - деревня Семино Ковернинского района, где находится предприятие "Промысел", на котором вручную изготавливаются и расписываются различные изделия.