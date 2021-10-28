Брянской области рекомендовали вдвое увеличить объемы тестирования населения на ковид

ТАСС, 28 октября. Управление Роспотребнадзора по Брянской области рекомендовало вдвое увеличить в регионе объемы тестирования на коронавирус, в том числе организовать экспресс-тестирование работников после отсутствия на рабочем месте, из-за напряженной эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперштаба.

"Рекомендовано достижение двукратного увеличения объемов тестирования населения Брянской области, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции, в первую очередь среди контактных и работников декретированных профессий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Брянской области за две недели суточный прирост заболевших коронавирусом увеличился в два раза, ежедневно делается от 3 тыс. до 6 тыс. тестов. Из-за сложной эпидемобстановки работодателям предлагается тестировать на ковид сотрудников после командировок и длительного отсутствия на рабочем месте. Также рекомендовано проводить периодическое тестирование работников один раз в две недели. Кроме того, губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что власти поддерживают идею об установлении с 15 ноября допуска сотрудников на работу по QR-кодам или справкам о медотводе.

В Брянской области с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа предприятий сферы культуры и обслуживания, в том числе общепита, салонов красоты и физкультурно-оздоровительных комплексов. С 15 ноября в регионе вводят систему QR-кодов для пропуска в кинотеатры, театры, предприятия общественного питания, в торговые центры, на спортивные мероприятия. Пройти на них можно по сертификату вакцинации, справке о перенесенном ковиде или ПЦР-тесту. Эти документы нужны также для прохода на спортивные мероприятия, для размещения в гостиницах, пансионатах, санаториях, в салоны красоты, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры.

По данным регионального оперштаба, в Брянской области с начала пандемии выявлено 74 844 случая заражения коронавирусом, из них 473 - за последние сутки. Выздоровел 67 631 человек, 1 825 пациентов умерли. В регионе от ковида привито 413 056 человек, что составляет 51,9% от плана по вакцинации 80% взрослого населения.