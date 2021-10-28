Президент Монголии считает, что пандемия могла стать наказанием за отношение к природе

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса была послана человечеству за его небрежное отношение к природе. Об этом заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Вопрос, на который мы должны обратить внимание, - это глобальное потепление, охрана природы и окружающей среды, - сказал он. - Я лично вот как считаю - наверное, меня можно назвать человеком с предрассудками, суеверным - нынешняя пандемия является наказанием нам за то, что мы не оберегаем нашу природу. Не исключаю, что эта проблема возникла в результате детериорации окружающей среды".

По словам президента, пришло время всему человечеству обратить внимание на состояние экологии и начать оберегать природу: вопросы глобального потепления, выброса парниковых газов. "В Монголии мы провозгласили национальное движение, суть которого состоит в призыве и обеспечении посадки 1 млрд деревьев за ближайшие 10 лет. Монгольский народ так говорит: источник жизни - это вода, а источник воды - дерево, поэтому посадка деревьев является очень важным решением", - подчеркнул Ухнаагийн Хурэлсух.

Он также обратил внимание, что в местности, где растут деревья, идут дожди, появляются родники, зарождается жизнь, а леса создают благоприятную среду для жизни живых существ. "Поэтому мы начали проект посадки 1 млрд деревьев. Он перерос в широкое национальное движение. И деревья мы же не только для себя будем сажать, а для блага всего человечества, для наших детей и будущих поколений. В этой связи для Монголии довольно остро стоит проблема песчаных бурь, прогрессирующего опустынивания", - указал монгольский лидер.

"Значительные площади нашей страны страдают от опустынивания, от песчаных бурь. Такие условия в центре Азии приводят к тому, что страдает Китай, Корея, Япония. Даже до Калифорнии добирается песок. Поэтому вопрос обеспечения экологического баланса и противодействия детериорации среды является для меня как для главы государства первоочередным", - добавил президент.