Проект по трудоустройству бывших осужденных запустят на Камчатке в 2022 году

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Власти Камчатского края запустят в 2022 году проект социального воздействия, направленный на повышение числа трудоустроенных бывших заключенных и их закрепление на рабочих местах. Об этом сообщила в четверг заместитель министра труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Ольга Леушина.

"Мы такой проект назвали "Второй шанс". <...> Мы планируем запускать его с 2022 года, и апробация до 2024 года предусмотрена. Мы уже разработали всю необходимую нормативную базу, подготовили паспорт проекта, порядок предоставления грантов в форме субсидий. <...> Цель проекта - создание системы, направленной на содействие трудоустройству и закреплению на рабочем месте граждан, которые были привлечены к уголовной ответственности, для их успешной ресоциализации дальнейшей", - сказала она в ходе круглого стола "Проекты социального воздействия: потенциал для развития инноваций социальной сферы в регионах" в Общественной палате (ОП) РФ.

Как отметила Леушина, количество трудоустроенных людей, освобожденных из мест лишения свободы, их "закрепляемость" на рабочих местах, а также мотивация к поиску работы в Камчатском крае крайне низкие. Так, в 2020 году из 535 человек, освобожденных из таких мест, официально были трудоустроены всего 18. Планируется, что в рамках проекта не менее 30% от общего числа людей, имеющих судимость, смогут найти работу и закрепиться на рабочем месте более чем на шесть месяцев. Помимо этого предполагается, что реализация проекта позволит снизить уровень рецидивной преступности бывших осужденных через внедрение инновационных подходов к их ресоциализации, добавила замминистра.

По словам управляющего директора ВЭБ.РФ Михаила Алашкевича, инвестором в данном проекте выступит ВЭБ.ДВ, исполнителем - организация "Врачи детям". "Некоммерческая организация "Врачи детям" <…> имеет опыт такой работы уже и с такими особыми категориями граждан. Проект, который представила организация "Врачи детям", для этого конкретного региона, с нашей точки зрения, внедряет как раз новую технологию работы с заключенными, которая в последующем может быть масштабирована на другие регионы Дальнего Востока и России в целом", - добавил Алашкевич.

О проекте

Проект социального воздействия представляет собой многосторонний контракт между государством, инвестором (организатором) и исполнителем социальной услуги, где оплата осуществляется только после достижения социального эффекта. ВЭБ.РФ выполняет функцию оператора проектов социального воздействия в рамках их пилотной апробации до 2024 года.

Первый в мире подобный проект с использованием инструмента облигаций социального воздействия (Social impact bonds, SIB) был запущен в 2010 году в Великобритании. Инструмент привлечения финансирования в проекты социального воздействия в России несколько отличается от мировой практики: сам инструмент выпуска облигаций не используется, но сохраняется подход отложенного обязательства государства.