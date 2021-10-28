В Москве начали отбор подростков на II этап испытаний вакцины от ковида

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Предварительный отбор добровольцев среди подростков от 12 до 17 лет для второго этапа испытаний вакцины от коронавируса начался в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В настоящее время в Москве проводится исследование безопасности и эффективности вакцины "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник V") для детского населения. В I этапе исследования приняло участие 99 несовершеннолетних (56 мальчиков и 43 девочки) в возрасте 12-17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 добровольца. <…> В настоящее время проводится предварительный отбор добровольцев на второй этап исследования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что объем введенного препарата составляет 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых. Результаты первого этапа исследования позволяют сделать заключение, что двукратная вакцинация добровольцев вакциной "Спутник V" способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета; препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности; показатели безопасности и иммуногенности превосходят таковые у взрослых участников аналогичного исследования 1-2 фазы.

В пресс-службе отметили, что массовая вакцинация от COVID-19 взрослого населения Москвы была начата в декабре 2020 года. По состоянию на 27 октября первый компонент вакцины получили порядка 5,1 млн человек.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 795 010 случаев заражения, из них 8 440 за последние сутки. Выздоровели 1 578 057 человек, умерли 31 058. По последним данным федерального оперативного штаба, вакцинацию первым компонентом в столице прошел 5 330 629 человек, коллективный иммунитет составляет 61,7%.