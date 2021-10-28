Ставрополье закупит еще 58 автомобилей для медучреждений в селах

СТАВРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Ставрополье дополнительно закупит 58 медицинских автомобилей для учреждений здравоохранения в сельских территориях в 2021 году. Ранее в села были направлены 104 медицинские машины, сообщил в четверг журналистам первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов.

"В 2021 году предполагалось, что мы сможем приобрести 104 автомобиля. У нас сформировалась экономия, помимо 104 автомобилей, которые уже работают в медицинских учреждениях, а это прежде всего сельские медицинские учреждения, в закупке находятся еще 58 автомобилей. Это нас очень радует - это лучшие условия работы, доступность медицинской помощи, возможность максимально быстро оказаться в нужном месте", - сказал он.

Закупка медицинских автомобилей для сельских учреждений здравоохранения ведется по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Медицинские автомобили позволят доставлять пациентов в медучреждения, выезжать врачам на дом к больным, отвозить необходимые лекарства. "В целом за пять лет программа подразумевает приобретение более 700 автомобилей для учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь", - пояснил Литвинов.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи - одно из направлений национального проекта "Здравоохранение". Нацпроект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.