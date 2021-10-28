МФЦ Калининградской области сокращают работу до пяти дней с 28 октября до 7 ноября

КАЛИНИНГРАД, 28 октября. /ТАСС/. Многофункциональные центры (МФЦ) в Калининградской области будут работать только пять дней в период нерабочих дней, введенных в регионе с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"Мы временно, до завершения нынешних ограничений, работаем по будням с 9 до 18 часов. Суббота и воскресенье (30, 31 октября и 6, 7 ноября - прим. ТАСС) будут выходными днями. В дополнение к этому на следующей неделе выходными в МФЦ также будет День народного единства в четверг, 4 ноября, и пятница, 5 ноября", - рассказал руководитель МФЦ Калининградской области Сергей Корягин, которого цитирует пресс-служба.

В соответствии с постановлением регионального правительства в МФЦ временно ограничивается перечень предоставляемых услуг. Очно посетить центры "Мои документы" можно только для того, чтобы получить результаты услуг по ранее поданным заявлениям, либо с целью регистрации, подтверждения личности или восстановления доступа на портале госуслуг. В МФЦ также продолжат работу стационарные переписные участки. Иными услугами, которые доступны в электронной форме, можно воспользоваться через портал госуслуг и сервисы ведомств, отмечается в сообщении.

Нерабочие дни объявлены в области с 28 октября по 7 ноября с учетом сложной ситуации с распространением нового коронавируса.