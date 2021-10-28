Действие регионального семейного капитала продлили в Кировской области до конца 2026 года

КИРОВ, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Кировской области на сессии в четверг продлили до конца 2026 года действие регионального семейного капитала, которым могут воспользоваться семьи при рождении третьего или последующего ребенка, сообщили в пресс-службе правительства области.

"28 октября на очередном пленарном заседании законодательного собрания Кировской области депутаты единогласно поддержали законопроект о продлении срока предоставления регионального семейного капитала, внесенный по инициативе главы региона Игоря Васильева. Сейчас воспользоваться им смогут семьи при рождении третьего или последующего ребенка в период по 31 декабря 2026 года по аналогии со сроком предоставления федерального материнского капитала", - говорится в сообщении.

Региональный семейный капитал ввели в октябре 2019 года. Единовременная денежная выплата предоставлялась семьям при рождении третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. В следующие пять лет многодетные семьи вновь смогут воспользоваться поддержкой в двух формах по выбору.

"Одной из них является единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей, которая не носит целевой характер и может быть израсходована семьей на любые цели. Вторая форма предусматривает целевое использование - на уплату первоначального взноса или на погашение обязательств по ипотечному кредиту в размере 100 тыс. рублей с дополнительной возможностью повторного обращения на указанные цели в случае рождения последующего ребенка в размере 50 тыс. рублей", - цитирует пресс-служба министра социального развития Кировской области Ольгу Шулятьеву. Уточняется, что кредит должен быть взят на приобретение или строительство жилья, находящегося на территории Кировской области.

По данным правительства, семейный капитал получили более 5,5 тыс. семей, при этом если в 2019 году правом на семейный капитал на улучшение жилищных условий воспользовались только 15% семей, то в 2020 году эта цифра выросла в два раза и составила 30%, а за девять месяцев 2021 года - уже более 30%. По итогам 2020 года впервые за три года в регионе увеличилась рождаемость третьих и последующих детей, в прошлом году родилось на 142 ребенка больше, чем за аналогичный период 2019 года. В 2021 году эта тенденция сохраняется.