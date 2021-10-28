Украина присоединится к глобальной инициативе по сокращению выбросов метана

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины одобрил проекты документов об участии страны в международной инициативе "Глобальное метановое обязательство", предусматривающей сокращение выбросов метана на 30% к 2030 году. Соответствующее решение принято в четверг на заседании правительства.

Согласно информации правительства, инициатива будет официально представлена на 26-й Конференции сторон Рамочного соглашения ООН по изменению климата, которая начнется 31 октября в Шотландии. Присоединяющиеся к инициативе страны обязуются к концу десятилетия сократить выбросы метана по меньшей мере на 30% от уровня 2020 года.

Метан - второе по распространенности вещество в атмосфере после углекислого газа, влияющее на увеличение температуры. Он активно выделяется на свалках, от домашнего скота и из-за таяния вечной мерзлоты. В краткосрочной перспективе метан может быть даже опаснее углекислого газа: за двадцать лет он нагревает атмосферу в 80 раз сильнее. Инициатива по сокращению выбросов метана призвана убедить страны присоединиться к общим мерам и удержать повышение среднегодовой температуры до 2100 года в пределах 1,5 градуса. Это порог, после которого резко возрастает вероятность аномальной жары, засухи, падения урожайности и коллапсов экосистем.

По состоянию на середину октября 2021 года обязательства по сокращению выбросов метана поддержали уже девять стран, среди них США, Канада и страны ЕС.