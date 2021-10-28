На Кубани поздравили с 80-летием ветерана ТАСС Виктора Жилякова

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Торжественное празднование 80-летия ветерана ТАСС Виктора Жилякова, отдавшего агентству свыше четырех десятков лет, прошло в четверг в столице Кубани. В ходе мероприятия первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Калмыков вручил бывшему руководителю корпунктов агентства в Туве, Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и Краснодарском крае почетный знак "За служение ТАСС" первой степени.

"Всю свою жизнь Вы посвятили России, вместе со страной прошли самые разные исторические этапы. Ваша биография - пример честного служения Отчизне, профессии и ТАСС, в котором мы проработали более 40 лет. Будучи патриотом, за годы работы в журналистике Вы создали настоящую летопись страны, работали на самых ответственных и сложных направлениях, возглавляли корпункты агентства в Туве, Западной Сибири, рассказывая о поистине эпохальных событиях - освоении месторождений, строительстве БАМ, Саяно-Шушенской ГЭС", - зачитал он текст адреса, направленного генеральным директором ТАСС Сергеем Михайловым.

Калмыков добавил, что отчасти заслугой Жилякова является и тот факт, что именно Сочи стал столицей зимних Олимпийских игр в 2014 году. Именно из его публикаций "страна и мир узнавали о культурной и спортивной жизни города-курорта".

Руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова зачитала поздравление курирующего СМИ вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой и вручила памятный подарок от имени главы региона Вениамина Кондратьева.

"Вы - наша легенда и наша надежда, потому что каждому кубанскому журналисту сегодня хочется сделать такой же важный вклад в общее дело, в нашу профессию. И так же, как Вы, мы хотели бы всегда смело и мудро смотреть в лицо любым вызовам и переменам", - сказала Жукова.

Виктор Жиляков родился в 1941 году. Он проработал в ТАСС свыше 40 лет, с 1986 года по 2015 год руководил корпунктом агентства на Кубани.

Жиляков отмечен несколькими правительственными наградами - орденом Почета, орденом Трудового Красного Знамени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Является заслуженным работником культуры России, заслуженным журналистом Кубани, обладателем почетного знака СЖ Кубани "Признание". Он - единственный журналист региона, удостоенный звания "Легенда российской журналистики".