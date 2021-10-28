Детский сад на 40 мест построят в высокогорном селе в Кабардино-Балкарии по нацпроекту

НАЛЬЧИК, 28 октября. /ТАСС/. Детский сад на 40 мест появится в высокогорном селе Верхний Баксан Эльбрусского района Кабардино-Балкарии (КБР) в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщил и. о. главы администрации муниципалитета Курман Соттаев на странице Эльбрусского района в социальной сети "Инстаграм".

"Строительство детского сада в сельском поселении Верхний Баксан имеет важное значение для развития Эльбрусского муниципального района. Детский сад возведен по новым технологиям и рассчитан на 40 мест с учетом интересов родителей и детей. Строительство детских садов - одно из главных направлений нацпроекта "Демография", реализация программы осуществляется под пристальным вниманием главы КБР Казбека Кокова и правительства республики", - написал Соттаев.

Новое здание детского сада возводится в рамках федеральной программы "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет". В здании предусмотрены спальни, раздевалки, пищеблок, санузлы, общий зал, спортзал, методический и медицинский кабинеты, холл. К настоящему времени строительство садика практически завершено: закончили внутреннюю отделку помещений, выполнили фасадные работы, установили межкомнатные двери. На территории нового детского сада уложено новое асфальтовое покрытие.

В рамках федеральной программы в Эльбрусском районе КБР в самом высокогорном поселке - Терскол (высота над уровнем моря более 2,1 тыс. метров) уже построен детский сад. Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.