Киев попросил кабмин Украины ввести в столице зону красного уровня эпидемической опасности

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Руководство Киева обратилось к правительству Украины с просьбой ввести в столице зону красного уровня эпидемической опасности с самыми строгими карантинными ограничениями. Об этом в четверг на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Ситуация с распространением коронавируса в Киеве стремительно ухудшается. Поскольку решение о введении красной зоны карантина принимает комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, мы обращаемся к правительству с просьбой об ужесточении карантина", - сказал он.

Кличко сообщил также, что, в соответствии со своими полномочиями, с 1 ноября вводит в столице ряд ограничений. В частности, работать и посещать места массового скопления людей можно будет только вакцинированным или с отрицательным ПЦР-тестом. Дети смогут посещать многолюдные места только с вакцинированными или протестированными родителями. Общественный транспорт будет доступен только для вакцинированных или с отрицательным ПЦР-тестом. В школах и вузах обучение переходит на дистанционный режим, а детским садам разрешается работать только при условии вакцинации всего персонала.

По данным Минздрава, число новых случаев заражения коронавирусом на Украине за минувшие сутки составило 26 071, что является рекордным показателем за время пандемии. За сутки госпитализированы 5 366 человек, 576 умерли от осложнений.