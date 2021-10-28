Особый противопожарный режим в Свердловской области перестанет действовать с 1 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Свердловской области приняли решение с 1 ноября снять в регионе особый противопожарный режим. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

"С 1 ноября в связи с прохождением пика возникновения природных пожаров на территории Свердловской области отменяется особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Шмыков. На 28 октября в регионе продолжают действовать два природных пожара на площади 7,3 га, все они локализованы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Особый противопожарный режим действовал на территории Свердловской области с 30 апреля, в рамках него было запрещено использование открытого огня, разведение костров, а также сжигание травы и мусора. За нарушение особого противопожарного режима предусмотрена ответственность в виде штрафов.