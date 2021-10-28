На Кубани запретили продажу зажигалок детям для борьбы со сниффингом

КРАСНОДАР, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли в четверг законопроект о запрете продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, за нарушения предусмотрены штрафы.

В регионе в подростковой среде фиксируют проявление новой формы токсикомании - сниффинга, при которой за счет вдыхания паров этого газа наступает состояние опьянения. С 2018 года на Кубани зафиксировано 18 летальных исходов от сниффинга среди несовершеннолетних.

"Сейчас мы принимаем закон, чтобы оградить детей и подростков от опасного пристрастия - токсикомании. Но при этом понимаем, что это только первый шаг. <...> Гораздо более важная задача - сформировать у молодежи тягу к здоровому образу жизни, сознательный отказ от вредных привычек и рискованных экспериментов", - сообщил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Закон предусматривает запрет на розничную продажу несовершеннолетним в Краснодарском крае товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, например, зажигалки. За нарушения будут накладываться административные штрафы: на граждан - 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 9 до 15 тыс., на юридических лиц - от 20 до 50 тыс. рублей.