ЕС приостановил финансирование программ ВОЗ в ДР Конго из-за домогательств

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) приостановила финансирование программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Демократической Республике Конго на фоне данных о вовлеченности ряда сотрудников ВОЗ в скандал с сексуальными домогательствами в стране. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой заявление ЕК.

"Комиссия временно приостановила выплаты и воздержится от предоставления нового финансирования, связанного с гуманитарной деятельностью ВОЗ в Демократической Республике Конго. Эта мера не влияет на финансирование ЕС программ ВОЗ в других местах", - приводит Reuters выдержку из заявления, в котором также говорится, что ЕК выражает озабоченность по поводу данных о сексуальных домогательствах.

Reuters сообщает, что речь идет о пяти программах ВОЗ в республике, среди которых операции против лихорадки Эбола и COVID-19. Общая сумма финансирования этих инициатив организации со стороны ЕС составляет более €20,7 млн.

По информации агентства, независимая комиссия выявила случаи сексуального принуждения и домогательств на территории республики во время эпидемии Эболы, в которые были вовлечены около 83 социальных работников, четверть из которых командированы ВОЗ.

Получить комментарий ВОЗ относительно решения ЕК агентству не удалось.